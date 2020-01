Ultimissime calcio Napoli - Massimo Gobbi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "E' un momento delicato, ma il Napoli deve trovare uno sblocco mentale per ritrovare tutte le qualità che ha. Di Lorenzo? Può fare il centrale, ma avendoci giocato contro dico che è un bel terzino. Magari Gattuso lo vedi in coppia con Manolas perché ora è in emergenza. Bisogna chiudersi nello spogliatoio, i vari leader devono prendersi la responsabilità"