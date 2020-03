Giuseppe Conte e il nuovo decreto: "Multe dai 500 ai 4000 euro. Misure restrittive fino al 31 luglio? E' una fake news""

Notizie - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, è tornato a parlare in seguito al confronto con i colleghi di questo pomeriggio. A pochi minuti dagli aggiornamenti comunicati da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, Conte ha rilasciato nuove indicazioni per mezzo di una videoconferenza sui suoi canali social. Di seguito, le parole del Presidente:

"Con il nuovo decreto-legge andiamo a riordinare la disciplina degli scorsi decreti. Abbiamo rafforzato la collaborazione tra Governo e Parlamento, affinché quest'ultimo possa conoscere al meglio come il Governo sta operando al fine di contendere la diffusione del virus. Nostro obiettivo è ordinare anche i rapporti tra Stato e Regioni, affinché quest'ultime possano adottare provvedimenti e misure più severe rispetto a quelle generalmente previste a livello nazionale, purché siano omogenee a quanto stabilito dal Governo. Abbiamo introdotto una sanzione che va da 500 a 4000 euro che si sostituisce all'ammenda originariamente prevista dagli altri decreti".

"Si è creato un po’ di dibattito sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio: non è niente di vero, abbiamo deliberato lo stato di emergenza il 31 gennaio per uno spazio massimo di sei mesi. Questo non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino a quella data".