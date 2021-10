Giuntoli: "Giochiamo ogni partita per vincere. Insigne? Pensa solo al campo, il suo agente tratta con noi"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Una squadra che ha ambizioni deve affrontare ogni partita per provare a vincere senza pensare agli altri ed ai punti di distacco. E' un percorso troppo lungo, siamo solo all'ottava giornata. Il Torino è una squadra molto forte, ben allenata e molto attrezzata. Ospina e Meret sono grandi professionisti, si stimano molto e di volta in volta il mister sceglierà il portiere più adatto per vincere la partita. Oggi ha scelto Ospina. Insigne lo vediamo benissimo, è il nostro campionato. Lui pensa solo al Napoli ed al campo, il nostro agente poi parla con noi".