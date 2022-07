Giuntoli su Mertens: "È un capitolo a parte, non conosco il suo futuro. Ci parla ADL" | VIDEO

Calciomercato Napoli - Conferenza stampa di chiusura del ritiro a Dimaro 2022, con le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli. Non ci sarà Luciano Spalletti quindi a rispondere alle domande dei giornalisti: al suo posto, ci sarà il direttore sportivo della SSC Napoli, Cristiano Giuntoli in diretta su CalcioNapoli24.

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, clicca qui e guardala dal nostro canale Youtube.

Ecco un estratto dalla conferenza stampa integrale di Cristiano Giuntoli su Mertens:

"Con Dries ci ha parlato De Laurentiis. Quello che succederà in futuro non si può sapere. Non è paragonabile agli altri calciatori".