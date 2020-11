Giuntoli: "E' vero, parlammo di Ibrahimovic con Ancelotti! Bakayoko? L'abbiamo strappato ad una tedesca. Milik? Tante squadre hanno bisogno di attaccanti"

Napoli-Milan - Cristiano Giuntoli, diesse del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita della gara contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Si parlò di Ibrahimovic quando c'era Ancelotti ma eravamo affaccendati in cose più serie visto che non facevamo un punto. Gara di stasera? Dopo otto partite non si può parlare di gara scudetto, ogni partita è indicatore di ciò che si può fare. Sarà un esame per noi, per capire che possiamo fare. Bakayoko? Gattuso ha un rapporto forte e diretto con la squadra. Fu lui stesso a dire che Bakayoko è un ragazzo splendido, come si è rivelato. Volevamo un centrocampista, aspettavamo un'occasione, si presentò l'occasione Bakayoko che stava trattando con una squadra tedesca e ci siamo inseriti. Milik? Pensiamo che il mercato di gennaio sarà privo di tanti attaccanti e tante squadre ne cercano, quindi teniamo duro".