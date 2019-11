Giuntoli a Sky: "Fortunati con la consegna delle raccomandate. Testa solo al Liverpool: è la squadra più forte al mondo! Vittoria per avere slancio in campionato"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Liverpool. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il lavoro da parte di un dirigente è sempre lo stesso: di stare vicino alla squadra e di fare da collante tra le parti. In questo periodo abbiamo pensato tanto a questa partita, può darci il passaggio del turno in anticipo e la possibilità di gestire le risorse in vista del blocco finale di campionato prima della sosta. Fortunati con la consegna delle raccomandate, tutti i ragazzi sono concentrati su una partita del genere. Vogliamo arginare la loro forza senza perdere la nostra identità, spesso abbiamo fatto possesso a 3. Di Lorenzo può aiutarci anche in fase offensiva, ha fatto tanti gol anche ad Empoli. Abbiamo un occhio di riguardo per il Liverpool che è la più forte al mondo. Effetto di una grande partita e di una vittoria? Siamo sempre stati molto bravi in Champions League ed altalenanti in campionato. Una vittoria darebbe uno slancio relativo al campionato. Internamente non ci sono problemi, c'è unità di itenti nel voler far bene sia in Champions che in campionato".