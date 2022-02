Giubilato: "Juan Jesus e Rrahmani grandi giocatori, assenza di Osimhen la più pesante. Venezia trasferta insidiosa"

Ultime notizie calcio Napoli - David Giubilato, ex difensore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Juan Jesus e Rrahmani hanno dimostrato di essere grandi giocatori. Ovviamente Koulibaly è di un altro livello e sul rendimento della difesa c'è una grande mano di Luciano Spalletti, ma dall'altra parte loro due hanno dimostrato di poter dire la loro. Tra tutte, credo che l'assenza di Victor Osimhen sia stata quella più pesante. Io mi sento napoletano, pur essendo romano, al 100%. Vengo in città una volta a settimana e quando non ci riesco devo dire che mi manca. Trasferta di Venezia? E' sempre insidiosa, non solo per il campo un po' più piccolo ma anche per l'atmosfera e per il tragitto da fare per arrivare allo stadio che è insolito".