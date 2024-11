Giubilato a CN24: "Mi parlano benissimo di un giocatore del Napoli per come compatta il gruppo"

Napoli - L'ex Napoli David Giubilato ha parlato a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Credo la società guardi in funzione di gennaio se ci siano degli accorgimenti da fare. Buongiorno e Rrahmani sembrano che giocano da 10 anni insieme, ma credo e penso sia giusto dare spazio anche agli altri. La Coppa Italia è uno degli obiettivi da non sottovalutare. Non conosco Spinazzola personalmente ma mi parlano benissimo di lui per come anche è capace di fare gruppo. Penso che il suo non impiego sia a causa di Olivera per come è cresciuto, oggi si fa fatica a sostituire. Servono anche giocatori come Spinazzola per vincere, anche se non gioca 30 partite, ma 15, durante una lunga stagione servono anche giocatori così che fanno bene in quelle poche partite che giocano.