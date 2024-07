Giubilato a CN24: "Buongiorno da prendere subito ma con lui c'è un altro nome per la difesa. Conte? O ti adatti a lui o puoi andare"

David Giubilato, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante lo Speciale Calciomercato in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 21:

“Hermoso, Buongiorno e Rafa Marìn sono tre grandi colpi che Conte vuole e aiuterebbe sistemare la difesa. Tra i nomi detti, prenderei Buongiorno subito: è italiano, e lo prenderei insieme Calafiori che ha mostrato di avere carattere e personalità. L’unico che ha dato qualcosa in più in termini di cazzimma in questo scempio di europeo. Hermoso? Non darei 12 mln ad un giocatore, in Arabia si sta andando oltre. Per loro non è un problema ma non è un qualcosa di corretto. Non vorrei fosse un rilancio. La forza di un club si misura anche da questo. Difesa a tre? La puoi completare e modellare con Rrahmani o Hermoso. Rilancio con Conte? O pedali o ti adatti o non vai bene. Non ci gira intorno: o ti adatti a lui o puoi andare tranquillamente. Giusto così in una società come il Napoli”.