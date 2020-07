La virologa Gismondo a CN24: "Godere di questo momento in cui il virus ci sta dando tregua, è un bene: concediamoci qualcosa in più e aprima gli stadi ma ad una condizione"

Ultime calcio Napoli - Maria Rita Gismondo, virologa, è intervenuta in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Coronavirus

“In questo momento la patologia è quasi assente. Non sappiamo se ci sono asinotmatici. Avendo tenuto le distanze e all'aria aperta, non ci sono stati contagi. C'è stato un pizzico di fortuna, ma il virus che c'è non sta dando un grande fastidio in questa fase, ha perso un po' della sua forza. Aprire gli stadi? La prudenza deve esserci sempre, il virus è imprevedibile e può diventare aggressivo all'improvviso. Non possiamo abbassare la guardia, ma sono favorevole all'apertura degli stadi ma ad alcune condizioni fin qui non rispettate. Godere di questo momento in cui il virus ci sta dando tregua, è un bene: concediamoci qualcosa in più. Procollo? Speriamo che sia allentato così vuol dire che si sta risolvendo il problema, se dovesse cambiare qualcosa allora si dovrà stringere tutto nuovamente. Se dovesse esserci una nuova ondata, non sarà grave come la prima".