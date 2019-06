Morabito: "Giroud era ad un passo dal Napoli! Sarri-Juve? E' fatta già dalla vigilia della finale d'Europa League"

Ultimissime calcio Napoli - Vincenzo Morabito, intermediario di mercato, è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Calciomercato Napoli, retroscena scambio Giroud-Higuain

"In passato Giroud era vicinissimo al Napoli perché l'Arsenal voleva Higuain, poi la notizià spuntò fuori e l'Arsenal bloccò tutto e il bomber francese restò all'Arsenal. Sarri alla Juve era fatto prima della finale d'Europa League. Il Chelsea però ora sta cercando l'alternativa importante perché ha una squadra allestita per Sarri e non potrà fare mercato. Non sarà liberato gratis da Abramovich".