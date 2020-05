Giordano: "Lozano sfortunato, è stato preso nell'annata storta del Napoli. Milik? Può fare le fortune di una squadra"

Notizie Napoli calcio. Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio:

Cambierebbe Immobile con Milik e conguaglio?

"Il tifoso del Napoli lo farebbe, quello della Lazio no. Milik mi piace, ma Immobile dà più certezze".

Tra Milik e Lozano chi tratterrebbe?

"Lozano è stato preso nell'annata storta del Napoli. Non ha giocato con continuità e forse in un ruolo non suo. Milik, oltre ad essere goleador, sa giocare da seconda punta, gioca per la squadra. Può fare la fortuna di tante squadre, ma non è detto che lo daranno via così facilmente. Leggo anche di un Mertens in partenza".