Giordano: "Insigne sta cercando in ogni modo di tenere a galla il Napoli, se sta bene è un campione"

Ultime notizie calcio Napoli - Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio.

Per chi il pensiero del giorno?

"Per Cosmi, ma anche Insigne, che sta cercando in tutti i modi di tenere a galla il Napoli. Ieri ha vinto ma non mi ha convinto del tutto, forse meritava qualcosa di più il Bologna".

Insigne in gol, a -1 da Cavani. Come lo valuta?

"Non so se è un leader, però in alcuni momenti cruciali è sempre stato molto presente. Per me è un grande giocatore, se sta bene diventa un campione. Ha bisogno di stare molto bene sotto il punto di vista fisico per far vedere le sue qualità tecniche".