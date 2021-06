Ultime notizie calcio Napoli - Bruno Giordano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Insigne? Sta giocando benissimo. Ci sta tutto nel calcio, anche che possa andare via. Prende già molto a Napoli, non è più un ragazzo lui e andare a a investire tanti soldi su di lui non so quante squadre possano permetterselo. Ma dopo i casi di Donnarumma e Calhanoglu tutto è possibile".