Giordano: "Ecco dove si allenerà il Napoli fino al 2025"

A “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Giordano, direttore di TvPlay. Di seguito, un estratto dell’intervista:



Che sconfitta è stata contro l’Atalanta?

“È il momento nel quale la squadra campione d’Italia dovrebbe avere dei senatori che mettano gli attributi sul tavolo. Le prestazioni imbarazzanti dei giocatori più quotati della squadra lasciano pensare. Manca la mentalità. Bisogna dare delle responsabilità a questi ragazzi”



Dove si allenerà il Napoli dopo Castel Volturno?

“Il Napoli si allenerà a Castel Volturno sino al 2025. Poi, cosa accadrà? De Laurentiis ha sondato diversi luoghi. Ciò detto, nemmeno il presidente sa dove si allenerà il Napoli il prossimo anno. Soprattutto senza aun progetto in merito”



Italiano è un tecnico da Napoli?

“Supponiamo che Italiano sia entrato nei radar della Juventus. La domanda che mi pongo, pertanto, è: perché a Napoli non si crede che Italiano possa essere un grande allenatore? Con un miglioramento qualitativo della rosa, anche le prestazioni della squadra del tecnico oggi alla viola migliorerebbero ulteriormente rispetto a quanto visto a Firenze”