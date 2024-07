Giordano a CN24: "Conte è una certezza, parte la nuova era: con Benitez, Ancelotti e Spalletti completa l'album azzurro dei cantori del calcio"

Il giornalista Antonio Giordano ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante lo Speciale Calciomercato in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 21:

“Non so dove andrà Osimhen ma anche perché nessuno sa neanche di volerlo acquistare. Il valzer degli attaccanti non è cominciato ma esistono accordi dell’anno scorso e anche Conte lo sa bene. Sono strategie che tornano, vedi Cavani. Ingaggio poi fuori dalle abitudini del Napoli ma la valutazione è stata fatta e non sarà sottovalutata. Potrà essere fatto uno sconticino, vedremo cosa accadrà. New Era con Conte? Conte è una certezza e sposta gli equilibri. Ha rappresentato il pieno appagamento di una città intera che ha sofferto. E’ una garanzia, porta con se un vissuto e una storia personale. Può piacere o no il suo modo di fare calcio, ma con lui si va sull’autorevolezza di un personaggio che cattura subito l’attenzione di chiunque. Da Benitez ad Ancelotti, Conte se la gioca con loro, così come con Spalletti. Completa questo album di grandi cantori del calcio e mette d’accordo tutti. De Laurentiis? Conte non cerca la scena, ma De Laurentiis gliel’ha lasciata: siamo dinanzi ad un personaggio mediatico, importante. A lui interessa incidere nel programma, nel progetto e che non si sbagli come un anno fa. UN anno irripetibile in negativo, si è demolita l’atmosfera e la statura di una squadra”.