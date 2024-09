Gilmour: "Napoli? Non vedo l'ora di cominciare! Io e McTominay ci aiuteremo a vicenda: vogliamo migliorarci in Italia"

Billy Gilmour ha parlato del suo trasferimento al Napoli ai media scozzesi. Il centrocampista, a segno insieme all'altro azzurro Scott McTominay, non vede l'ora di calarsi al cento per cento in questa nuova avventura professionale che lo vedrà all'opera per la prima volta nel campionato italiano. Di seguito le dichiarazioni più importanti di Gilmour evidenziate da CalcioNapoli24.

Queste le parole di Billy Gilmour ai media scozzesi sul Napoli:

"Non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza. Sono emozionato, si tratta di una nuova sfida per me. Conoscerò una nuova cultura, non vedo davvero l'ora come ho detto. Devo però ammettere che in questo momento diventa difficile per me pensare al Napoli perché mi brucia molto la sconfitta rimediata contro la Polonia in Nations League.

Sicuramente la presenza di Scott (McTominay) può aiutarmi a Napoli. Lo stesso vale anche per lui. Scott è un amico, vogliamo crescere insieme in questa nuova esperienza. Ho parlato con alcuni miei compagni di nazionale che giocano o hanno giocato in Italia, mi hanno detto che si tratta di un campionato molto difficile. Non vedo l'ora di misurarmi con la serie A".