Giletti: "Ilicic? Giocare a Bergamo non è giocare a Napoli. Insigne è stato già venduto, Adl prenda Cavani"

Massimo Giletti ha parlato ai microfoni de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21:

“Ilicic? Giocare a Bergamo non è giocare a Napoli. E' una cosa completamente diversa. Insigne? Un presidente che parla come De Laurentiis vuol dire che ha già ceduto il suo giocatore. Per me Insigne è già stato venduto. Verdi? Non l'ho mai visto giocare nel Napoli. Giocare a Bologna è diverso. Prendere Cavani per fare il salto di qualità. De Laurentiis? E' un padre-padrone, Agnelli nella Juve lascia decidere gli altri”.