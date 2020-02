Giletti: "A Napoli ho visto una Juve passiva: tutti i posizionamenti erano sbagliati"

Ultime calcio Napoli - Massimo Giletti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio durante Maracanà in merito a cosa chiedere a Cristiano Ronaldo:

"Non si può chiedere nulla di più. Parla la sua storia, è un extraterrestre. Il vero problema della Juve è che non può giocare con quei tre, CR7, Higuain e Dybala. A livello europeo, uno dei tre è di troppo. Ronaldo non puoi toglierlo, Higuain è necessario e quindi toglie Dybala. E poi la difesa: col Napoli ho visto atteggiamenti passivi e posizionamenti sbagliati. E questo è il punto vero, il passaggio tra Allegri e Sarri. La mancanza di Chiellini è un peso enorme, spero torni ai suoi livelli ma il problema non è solo quello".