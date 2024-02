Gifuni: "Confusione tattica, è un problema nel Napoli! Per rifondare prenderei Sartori come DS"

Gianluca Gifuni, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del pareggio del Napoli contro il Cagliari:

"In questo Napoli i numeri non tornano. Venti giorni fa ADL disse che il Napoli non aveva bisogno di un difensore perché c'era Ostigard e si giocava a tre. Qualche giorno dopo, col Verona, si tornò al modulo a quattro. Raspadori ala destra è un altro passo indietro, siamo tornati all'era Garcia. Tutto questo si ripercuote sui calciatori, in campo c'è tanta confusione.

Zielinski? Con il Cagliari ha giocato benino, mi è sembrato in ripresa rispetto ad altre esibizioni. Il Napoli ha bisogno di lui come il pane in questo momento ed ha commesso un errore gravissimo sulla vicenda del rinnovo. Dei nuovi acquisti di gennaio solo Mazzocchi ha giocato 258' complessivi, gli altri sono stati impiegati poco. Come fa ADL a dire che bisogna fare degli esperimenti se poi non vengono schierati?

C'è un problema di confusione tattica, la squadra per mesi ha ricevuto indicazioni diverse. Mi sembra però che con Calzona, in due partite, si sia vista una minima parvenza di ordine.

Cosa fare per ripartire? Nel Napoli serve una rivoluzione culturale, andrebbe preso un DS come Sartori con cui il presidente potrebbe confrontarsi. Andrebbe poi fatta una rifondazione sul campo".