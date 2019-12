Giannichedda: "Il problema grande a livello di ambiente ce l'ha Napoli, Ancelotti non riesce a far rientrare l'agitazione"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuliano Giannichedda, ex Lazio e Juventus:

“Lazio squadra più importante del campionato e sa che può far male alla Juve. D'altra parte la Juve ed arrabbiata per il pareggio contro il Sassuolo e non vuole perdere altri punti. Ho grandi ricordi con entrambe le squadre, con la Lazio quattro anni belli e intensi. Da piccolo pensi sempre ad arrivare a giocare nella squadra più forte, e la Juve lo era. È già da un po' di anni che la Lazio merita di più e quest'anno sta facendo veramente bene. Udinese-Napoli? Sono due squadre in difficoltà per diversi motivi. L'Udinese sta lottando ma deve stare attenta. Il problema grande a livello di ambiente ce l'ha Napoli ed Ancelotti non riesce a far rientrare l'agitazione. Diventa sempre piu difficile puntare al 4 posto".