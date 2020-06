Gianni Di Marzio: "Serve una punta forte, Petagna è uguale ad Inglese! Vertonghen? Il Napoli di solito prende giovani e non affermati"

Calciomercato Napoli - Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, parla a Marte Sport Live:

“Sono rientrato dalla Calabria dopo un quarantena di circa tre mesi. Continuo ad utilizzare la mascherina e resto sempre molto preoccupato. Ora vediamo come andrà questa ripresa del calcio. Rugani? Ci sono tanti difensori che sono più pronti per un grande club. Rugani non ha sfruttato le occasioni alla Juve. Il Napoli deve prendere una punta forte, Petagna è uguale ad Inglese. Probabilmente l’ha preso per fare mercato. Vertonghen? Il Napoli di solito prende giovani e non affermati. Il Napoli deve prendere un esterno alto a destra se va via Callejon. Mi sembra indispensabile. Politano è bravo a saltare l’uomo, ma non è efficace in fase difensiva come lo spagnolo”