Gianni Di Marzio: "Rigore Napoli? Nettissimo, classica entrata di Chiellini. Ora con la VAR è più controllato..."

Ultimissime calcio Napoli - Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

In chiave Scudetto pesa di più la sconfitta della Juve o quella del Milan?

"Quella del Milan mi meraviglia, ma dico quella della Juventus. Contro lo Spezia non mi aspettavo che i rossoneri potessero perdere. La Juve ha fatto due passi indietro. Io pensavo che entrasse convinta a Napoli, invece è stata in attesa, con CR7 latitante. Insomma non ho visto una Juve aggressiva. Un passo indietro non solo per la classifica ma anche per la mentalità. Ero convinto che la Juve, facendo giocare anche Morata, facesse risultato. E non mi sono piaciute le dichiarazioni di Pirlo".