Gianni Di Marzio: "Osimhen mi ricorda Immobile, è perfetto per il progetto tattico del Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di "Il bello del calcio", trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen come caratteristiche tecniche e tattiche mi ricorda molto Immobile perché è un contropiedista molto forte ed è bravo anche in pressing, in trasferta, quando devi fare gare accorte, può fare la differenza ed è un calciatore che si sposa alla perfezione con il progetto tattico del Napoli".