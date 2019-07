Gianni Di Marzio: "Milik-Icardi, che coppia d'attacco sarebbe! Potendo scegliere, prenderei Pepè"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore

"Il calcio d'estate non mi ha mai convinto perchè le squadre non sono in condizione. Se il Napoli avesse battuto la Cremonese 8-0 non mi avrebbe convinto ugualmente perchè sarebbe stato calcio d'estate allo stesso modo. Milik al massimo si può dare in prestito, non credo che il Napoli possa venderlo. Non lo mollerei, ma in questo momento la squadra ha bisogno di un attaccante sicuro e Icardi è l'unico ad aver un'altissima percentuale di gol in relazione alle presenze. Il problema di Icardi è che guadagna troppi soldi e non gli si può chiedere di lasciare al Napoli i suoi diritti di immagine. Sarebbe bella una coppia di attacco formata da Icardi e Milik, ma è davvero difficile che l'argentino vesta l'azzurro. Prenderei Pepè che è fortissimo e pure se non è una prima punta, è potente, salta l'uomo. Ancelotti ha portato prestigio perchè è un vincente, dal punto di vista tattico devo dire che è stato l'unico ad aver adattato i giocatori al suo modulo preferito, il 4-4-2 e anche questa è una novità".