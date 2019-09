Gianni Di Marzio: "Il Napoli deve giocare con il 4-3-3 e manca un centrocampista! Mertens sbaglia con quei capelli..."

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Al Napoli manca la protezione davanti alla difesa, serve un centrocampista che aiuti a difendere".

"Il Liverpool soffre gli attaccanti veloci, vedrai che la difesa soffrirà gli attaccanti del Napoli".

"Non è l'annata della Juventus, Rabiot a me non piace proprio: troppo lento. Io avrei più paura dell'Inter".

"L'abito perfetto del Napoli è il 4-3-3".

"Mertens non mi piace con i capelli biondi, è un professionista e non dovrebbe tingersi i capelli".