Gianni Di Marzio: "Giuntoli non conta nulla, De Laurentiis fa tutto lui: è padre padrone"

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"E' una squadra sbagliata in campagna acquisti nella sessione estiva. Io non avrei cambiato Ancelotti, ma non per Gattuso però l'esperienza di Ancelotti avrebbe potuto raddrizzare la situazione. Inutile che De Laurentiis sta ogni giorno a Castel Volturno, deve comprare i giocatori. Ci ha dato Ancelotti per far dimenticare Sarri ma non ha comprato nessun calciatore".

"Giuntoli non fa niente, De Laurentiis fa tutto lui: è padre padrone".