Gianluca Galliani: "Sono anni che martello mio padre per Zerbin. Futuro di Palladino? A fine stagione si vedrà"

Gianluca Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Fu mio padre a voler puntare su Raffaele Palladino come allenatore. Mi disse che rivedeva in lui un futuro tecnico, non a caso è stato portato in prima squadra dopo un mese che stava facendo l'allenatore della Primavera. Se Palladino resterà a Monza? Mio padre ha una regola: non intende parlare di futuro, contratti o mercato prima che finisce la stagione. Detto ciò, so che ha un appuntamento con Raffaele al termine di questa annata.

Zerbin? Vi racconto un retroscena: sono anni che martello papà affinché lo prendesse al Monza. Lo reputo un calciatore forte. L'ho notato già quando era al Frosinone in serie B. Popovic? E' un giovane che però deve andare a giocare. Ha sicuramente qualità".