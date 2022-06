Gianello: "Sirigu al Napoli? Punterei su Vicario, vi spiego il motivo"

Matteo Gianello è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Meret ed Ospina? Due portiere di grande livello ma di differente esperienza. Ospina ha dimostrato di dare più sicurezze e credo che la Champions lui possa farla. Meret deve fare le sue considerazioni, se restare a giocarsi le proprio carte o tentare di dare continuità in un'altra squadra. Spalletti una decisione deve prenderla. Nel moemnto in cui partisse Meret, il napoli deve comunque andare su un portiere affidabile per fare la Champions. Sirigu non si discute ma negli ultimi campionati ha giocato per salvarsi: il Napoli deve fare un campionato da vertice. Nulla contro Sirigu, anzi, avrei voluto fare la sua carriera. Io andrei su un portiere più giovane che può fare la Champions: anche Vicario.