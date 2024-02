Gianello: "Meret sul gol di Luvumbo? Dieci volte su dieci il difensore il pallone lo butta via, non si può permettere di farla rimbalzare"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Matteo Gianello, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Alex Meret sul gol di Luvumbo al termine di Cagliari-Napoli? Dieci volte su dieci il difensore quel pallone lì lo butta via, non si può permettere di farla rimbalzare: non vedo così colpevole Meret, il difensore rinviava la palla e finiva tutto lì. Alex è tornato e sta dimostrando grandi prestazioni, il pareggio contro il Barcellona è di buon auspicio e lui ha fatto ottime parate, Gollini nel Napoli ci può stare ma il titolare è Meret”