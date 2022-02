Pazzini: "Intensità impressionante del Napoli, è in possesso della partita"

Ultimissime calcio Napoli - Giampaolo Pazzini, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'intervallo di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha messo in campo un'intensità impressionante per tutto il primo tempo, per questo ha avuto quasi sempre il possesso del pallone. Le poche volte che l'Inter ha superato la prima pressione qualcosina l'ha creato. Il Napoli è sempre stato in possesso della partita, l'ha gestita come voleva ed ha sbagliato poco tranne un paio di errori di Koulibaly".