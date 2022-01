Giaccherini: "Scudetto? Il Napoli ha sprecato due partite, c'è un'altra squadra favorita"

Ultime notizie Napoli

“Il Napoli ha avuto tantissime assenze pesanti, sta facendo qualcosa di straordinario perchè sta sopperendo alle assenze e ottiene comunque i risultati. Diciamo che il rammarico c’è perchè con la squadra al completo il Napoli poteva essere ancora più su in classifica. Scudetto? Inter favorita, il campionato è lungo ed il Napoli ha sprecato due partite con Empoli e Spezia: sono sei punti che mancano. L’Inter ha una rosa ampia, può perderlo solo lei lo scudetto: prima di giocare contro il Napoli deve affrontare Atalanta e Milan, poi la Supercoppa da non sottovalutare. Il problema non è l’Inter, ma le altre squadre che perdono punti”