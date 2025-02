Giaccherini: "Occasione persa per il Napoli. Pareggio che sembra una sconfitta, ma va ricordata una cosa"

Notizie Napoli calcio - Emanuele Giaccherini è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Udinese 1-1:

“Occasione persa per il Napoli, questi due punti pesano perché potevi allungare e mettere pressione all’Inter. Gli azzurri sono stati costretti a correre all’indietro contro un’Udinese molto tonica, questo ha fatto perdere energie anche nervose. Il pareggio sembra quasi una sconfitta anche perchè il Napoli ci ha abituato a grandi prestazioni, non butterei via nulla perchè anche queste partite fanno parte di un percorso”.