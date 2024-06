Giaccherini: "Ho sentito Conte dopo la firma con il Napoli, ecco cosa ci siamo detti"

Notizie Napoli calcio. Emanuele Giaccherini, ex giocatore del Napoli e Nazionale italiana con Conte Ct, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica:

Ecco un estratto delle parole di Giaccherini:

«A Napoli c’è da ricostruire. E Antonio Conte è perfetto. Aurelio De Laurentiis non poteva scegliere meglio. Antonio ha voglia ed entusiasmo, è perfetto per una piazza calda come quella di Napoli. Ha le caratteristiche giuste per velocizzare il processo di tornare grandi».

Ha parlato con Conte della sua nuova avventura? «Sì. Gli ho detto che sarà molto stimolante. Sono convinto che per lui sarà emozionante ed intrigante. Mi ha risposto che è stata una scelta piena di passione. Per lui è linfa vitaledopo il periodo di aggiornamento».

Su Oriali: «Grande persona e dirigente di alto livello. Il Napoli ha preso il meglio».