Ghoulam: “Dispiaciuti per non aver vinto con la Juve, ma ora testa alla Samp! Io a vita a Napoli? Voglio essere ricordato prima come uomo. Su Tuanzebe e Zanoli...”

Napoli calcio - Faouzi Ghoulam ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Siamo stati contenti per la performance ma potevamo anche vincere. Per come è andata la gara, siamo stati contenti del bel gioco. Non era facile farlo lì, ma siamo rimasti delusi per non essere riusciti a vincere. Fisicamente sto bene, la Juve fa già parte del passato. Dobbiamo essere concentrati sulla Samp”

“Spalletti? Ci ha fatto i complimenti, ci è rimasto vicino anche se è positivo. Ci ha mandato messaggi in questi giorni come tutti i miei compagni positivi oppure impegnati in Coppa d’Africa. Con la Samp è importantissima, sono quelle gare in cui abbiamo fatto fatica negli ultimi tempi. Sono questi match che ti fanno fare il cambio di marcia facendoti arrivare là sopra in classifica”

“Momento più difficile? Per me è stato il primo infortunio perchè ci stavamo giocando lo Scudetto e non c’ero. La cosa difficile non è l’infortunio ma il fatto di restare fuori e non poter dare una mano alla squadra. E’ stato duro il primo perchè non ho potuto dare un aiuto alla squadra a vincere lo Scudetto”

“Covid? Noi siamo fortunati di essere calciatori e non possiamo lamentarci per qualsiasi cosa. C’è gente che soffre di più di noi. Alla fine dobbiamo essere vicini a chi è in difficoltà. Noi quello che succede dobbiamo accettarlo perchè sta chi sta meglio di noi che siamo dei privilegiati”

“Zanoli? Bravissimo ragazzo, a livello calcistico secondo me il Napoli può puntarci per il futuro perché ha grandissime qualità. Mi piace molto, rappresenta il prototipo del terzino moderno. Nella vita è un bravo ragazzo. Deve solo fare scelte giuste, avrà bisogno di giocare e lavorare. Il fatto che quest’anno stia con Spalletti può aiutarlo”

“Tuanzebe? Ho parlato con lui, parla anche francese. E’ un bravo ragazzo e ci darà una grande mano. Siamo un gruppo incredibile perchè ci sentiamo sempre con chi è in Coppa d’Africa che ci dà forza con messaggi. Tifo per loro anche se spero vinca l’Algeria. Io a vita a Napoli? L'importante è restare nel cuore dei tifosi prima come uomo e poi come calciatore. Oggi devo dare una mano al Napoli e darà tutto per farlo. Poi si vedrà"