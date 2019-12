Il tifoso del Napoli con la maglia di "Gesù" spopola sul web, lui si racconta: "Non sono blasfemo, ecco perchè l'ho indossata..." [FOTO]

Ultime calcio Napoli. Da un po' di giorni sta imperversando sul web l'immagine di un tifoso del Napoli, in occasione della gara contro il Liverpool, con indosso una maglietta con dei partenopei con la scritta "Gesù 33". L'edizione odierna de Il Mattino ha contattato il supporter partenopeo per farsi spiegare questa curiosa decisione:

Giovanni ha 25 anni, arriva da Pomigliano d’Arcoma ormai da anni lavora lontano da casa in Inghilterra:

«Prima a Savona, poi a Derby da quasi un anno. Qui di napoletani ce ne sono pochi».

È diventato famoso sul web nelle ultime ore per una foto che lo ritrae di spalle, maglia azzurra nel settore ospiti di Anfield e quella scritta «Gesù» con tanto di numero 33 che ha fatto sorridere. In tanti, ironicamente in rete, ci hanno voluto vedere un segno divino:

«Ma non sono un blasfemo. È semplicemente il diminutivo del mio cognome, che per il mio vecchio capo era troppo lungo. Quando i colleghi di Savona hanno voluto regalarmi la maglia azzurra dello scorso anno, ci hanno scritto il mio nomignolo».

Nessuna azione divina la sua, anche se a Liverpool il pari è stata una sorpresa.

«Siamo partiti da Derby in quattro: due napoletani e due tifosi Reds. Nel viaggio in auto avevo detto ad Alessio (coinquilino e tifoso azzurro) che potevamo anche aspettarci l’imbarcata. Invece non è stato così».

Merito degli azzurri, non dell’Altissimo.

«Finalmente abbiamo mostrato carattere, la determinazione che serviva. Ci hanno sorpreso in positivo, dopo il Milan nessuno lo immaginava, adesso la ricetta è continuare a fare come ad Anfield».

Per portare la maglia «Gesù» ancora in giro per l’Europa?

«Anche» - sorride Giovanni - «Abbiamo un gruppo di amici storici, tutti di Pomigliano, sparpagliati in giro per l’Italia e l’Europa per motivi di lavoro. Organizziamo sempre insieme le trasferte di Champions, c’eravamo con l’Arsenal e col Genk. Un’occasione per seguire insieme la passione che abbiamo ma anche per vederci, visto che a casa non possiamo più farlo»