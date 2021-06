Ultime notizie calcio - Robin Gosens, protagonista nel trionfo della sua Germania contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ha commentato così questo straordinario risultati:

"E' una serata indimenticabile, in tutti i sensi. Abbiamo vinto contro una squadra fortissima, sono orgoglioso di aver fatto il mio primo gol ed il primo assist in questo Euro 2020. Stasera non ho chiesto la maglia a Cristiano Ronaldo, volevo godermi la serata".