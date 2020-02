Gentili: "Il Napoli ha un problema di testa, contro le piccole manca la giusta concentrazione"

Ultimissime notizie Napoli - Bruno Gentili è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ha vinto Gattuso con un centrocampista in più, Elmas, e indovinando le marcature. A San Siro, prima di ieri, avevano vinto soltanto la Juventus e il Barcellona e questo è merito del Napoli. Contro le piccole evidentemente la squadra non entra in campo con la giusta concentrazione e alla prima disattenzione si sfarina. E' un problema di testa".