Ultime notizie calcio Napoli - Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Lecce. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Contro il Napoli meritavamo di più e non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Faremo sempre fatica come i nostri avversari perché in una fase come questa nessuno è al top”.