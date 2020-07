Genoa, Nicola in conferenza: "Dobbiamo giocare come nel secondo tempo col Napoli, con quel tipo di ardore"

Ultime notizie calcio Napoli - Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa. Ecco un estratto:

"E' vero che stiamo subendo più reti, cinque in più. E' vero che c'è magari una situazione legata a delle interpretazioni che non sono ancora convinte in quello che bisogna poter fare come comportamento tattico. Ma è altrettanto vero che noi ci stiamo allenando giocando. Perchè non hai la settimana a disposizione per cui puoi fare determinati allenamenti. Devi recuperare e rigiocare. Quindi la partita diventa allenante. In questo momento molte situazioni non devono essere figlie del pensiero. Dobbiamo pensare meno e fare le cose in maniera convinta come abbiamo fatto soprattutto come prestazione nel secondo tempo col Napoli e, a tratti, nel primo tempo. Avere questo tipo di ardore, aggressività, andando a prendersi qualcosa. Non aspettare gli eventi".