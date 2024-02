Genoa, Gilardino a Dazn: "Non facile giocare così in questo stadio, contento della prestazione. Nella ripresa il Napoli ci ha messo in difficoltà"

Notizie Napoli calcio. Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Genoa 1-1:

“Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, hanno dato tutto sotto il piano fisico. Siamo stati bravi, nel primo tempo abbiamo tolto le linee di passaggio. Sapevamo che venire in questo stadio, contro questa squadra che ha grandi individualità, devi concedere qualcosa ma abbiamo lavorato di squadra. Anche con il possesso palla abbiamo avuto azioni importanti in attacco per fare gol, come fatto, e per cercare il raddoppio che invece è mancato”.

Sul gol di Frendrup: “Ci lavoriamo tanto in settimana su queste azioni. Le uscite da dietro vanno sfruttate nel modo più concreto e positivo, sfruttando i canali verticali a duemila all’ora. Siamo stati bravi non solo in occasione del gol, ma anche in altre azioni. Abbiamo rischiato qualcosa di troppo e dovevamo appoggiarci di più sugli attaccanti, facendo prendere entusiasmo e fiducia al Napoli nel corso della gara”.

Sulla crescita di Frendrup: “Può diventare un calciatore box to box, perché corre ovunque e lo fa in modo positivo. Recupera palloni ed oggi ha anche segnato, stiamo cercando di migliorarlo e ci ha resi felici. Oggi non era facile fare la formazione, perché sono rimasti fuori tanti giocatori forti ma devo fare delle scelte in base alla partita ed all’avversario. Hanno però dato tutti una grande risposta”.

Sul ritorno di Messias: “C’era la volontà in entrambe le fasi, offensiva e difensiva, di avere qualcosa in più. Lui è molto bravo in queste caratteristiche e mi serviva su Traorè, lavorando anche sui terzini e rincorrendo i centrocampisti. Ha fatto una gran partita".

Troppi gol presi nel finale? Siamo felici di quello che stiamo facendo, dell'apporto che stanno dando i ragazzi. Non bisogna basarsi troppo sui numeri, perchè di gol nel finale li abbiamo anche fatti. Venire a Napoli non era semplice, c'è stato un momento della partita dove ci hanno chiuso negli ultimi trenta metri con giocatori forti come Kvaratskhelia, Politano e Ngonge. La squadra ha lavorato bene e si è sacrificata, dobbiamo ripartire da queste certezze".