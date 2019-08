Tutino, l'agente: "Poteva restare con il Napoli ma voleva giocare con continuità, ha voluto fortemente l'Hellas"

Ultimissime calcio Napoli - Vincenzo Pisacane, agente di Gennaro Tutino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio ed in maniera specifico a proposito di quella che è stata l'operazione che ha condotto in prestito Tutino all'Hellas Verona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Verona è una piazza molto importante, lui ha voluto fortemente l’Hellas perché c’è Juric che è un tecnico molto preparato che può insegnare molto ai giovani. Non poteva capitargli allenatore migliore.

