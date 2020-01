Iezzo: "Mi aspetto un Napoli coperto e pericoloso in contropiede, i tifosi faranno la differenza! Ospina? Meret di un altro livello"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Siamo stati per un periodo la bestia nera per la Juventus, mi aspetto di vedere la stessa cattiveria messa in mostra contro la Lazio. E' una gara molto importante anche se non è in palio lo scudetto. Il Napoli ha bisogno di punti e di ritrovarsi ed un buon risultato può servire in tal senso. Gli azzurri giocano sulle ripartenze difendendosi un po' più basso. Mi aspetto un Napoli coperto che cercherà di far male poi in contropiede. La Juventus può segnare in ogni momento, bisogna avere le antenne diritte. Sarri al San Paolo? Sono un suo estimatore ma le personalità del Napoli finite alla Juventus non è mai stato accolto bene. Meret-Ospina? Uno accetta le decisioni di Gattuso ma non le condivido. Non vedo perché Meret non debba giocare, è di un altro livello rispetto ad Ospina. San Paolo? La tifoseria del Napoli fa la differenza e lo abbiamo visto in Coppa Italia, mi sono emozionato nel vedere la squadra andare sotto la Curva".