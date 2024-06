Gazzi a CN24: "Allenamenti Conte? Ricordo la scena di Sodinha: ecco cosa fu costretto a fare"

Alessandro Gazzi, ex calciatore di Antonio Conte al Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione "Speciale Calciomercato" in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Come ha fatto un leccese come Conte a portare dalla sua parte i tifosi del Bari? La rivalità tra le due piazze è una cosa nota. Il mister riuscì, attraverso il lavoro, la professionalità ed i risultati, a non farsi condizionare da queste possibili voci che potevano distrarlo. Conte era ed è un allenatore mentalizzato solo ed esclusivamente sul rettangolo verde, tutto il resto lo lascia fuori.

Gli allenamenti? Voglio raccontare un aneddoto ai tempi di Bari. C'era un giovane Felipe Sodinha che non raggiunse i chilometri che dovevano essere effettuati ad una certa intensità. Fu praticamente costretto a fare un supllemento in più di lavoro, al termine di quella seduta, alla velocità che però gli dava il preparatore in bicicletta. Mi ricordo dunque Sodinha che inseguiva il preparatore atletico che correva sulla bici".