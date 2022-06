Gazzetta.it - Tameze-Napoli: già lo scorso anno l'affare sfumò in extremis. Ora può essere la volta buona

Calciomercato Napoli - Adrien Tameze, centrocampista del Verona, resta nel mirino del Napoli come si legge sul sito della Gazzetta dello Sport.

"Il francese, l’estate scorsa, era stato molto vicino al Napoli, ma poi l’accordo sfumò per via di tempistiche sfasate. Il club di De Laurentiis però non l’ha mai perso di vista ed esistono tuttora contatti concreti, per valutarne le prospettive. Si tratta di una fase interlocutoria, dove spera di inserirsi anche la Fiorentina che l’ha aggiunto alla short-list di due o tre nomi"