Gazzetta, Vernazza: "Il Napoli ha il 50-55% di andare in Champions. Atalanta-Juve deciderà il campionato"

Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Sebastiano Vernazza, giornalista Gazzetta dello Sport: “Corsa Champions? Secondo me la Roma, essendo l’ultima italiana rimasta in Europa, punterà tutto su quello. La Lazio è ancora dentro, anche perché deve recuperare una partita. La Juve ha l’ Atalanta la settimana prossima ed una sconfitta sarebbe grave per i bianconeri. Prima di fare pronostici aspetterei il prossimo turno. La Juve ieri ha vinto giocando un ottimo primo tempo, ma una ripresa inquietante. Napoli? Il Napoli ha il 50-55% di andare in Champions. Rispetto all’anno scorso ha 15 punti in più, questo significa che Gattuso ha dato la sua impronta. Domenica il Napoli potrebbe frenare l’Inter. Anche perché l’Inter non può vincerle tutte. Non sottovaluterei la Lazio, è una squadra sempre sul pezzo. Però credo che Atalanta-Juve deciderà il campionato. Gattuso? Se si qualifica in Champions avrebbe il diritto di rimanere, anche se il rapporto con la società è incrinato. Il Napoli ha una squadra importante, ieri Osimhen e Fabian hanno fatto goal da grandi giocatori. A un certo punto della stagione il Napoli sembrava spacciato, ma si è saputo rialzare”.