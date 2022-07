Gazzetta, Nicita: "Cessione Koulibaly? Un grande affare, ma il Napoli sbaglia la comunicazione"

Maurizio Nicita, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Gianluca Gaetano ai microfoni di Tv Luna:

"Gaetano non è più un giovane, sono tre anni che gioca tra Cremonese e Napoli. Il settore giovanile del Napoli ha tirato fuori pochissimo complessivamente. La strategia di De Laurentiis è stata di non puntare sul settore giovanile, piuttosto andare a pescare giovani qui e lì da inserire in squadra. Koulibaly? Diciamo le cose come stanno. E' una grande operazione economica del Napoli, perché guadagna 40 milioni di euro. Spalletti si è reso conto che se parla la società lui poi deve essere solo in linea".