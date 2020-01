Malfitano a CN24: "Nessuna progettualità fino a fine stagione, servono i risultati. Ghoulam? La scelta di Hysaj può risolvere il problema"

Ultime calcio Napoli - Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gattuso è stato equilibrato ed ha esposto bene quali devono essere gli obiettivi a breve termine. In questo Napoli non ci si può permettere una progettualità fino a fine stagione. Tutto è legato ai risultati, così come la permanenza di Gattuso a Napoli. Non bisogna farsi illudere da risultati come contro il Perugia. Terzino sinistro? Può darsi resti Hysaj, ma anche Giuntoli ha parlato di mercato chiuso con Lobotka e Demme per questa stagione. Ora si sta gestendo un'emergenza e quindi non si può parlare di cessioni. Con l'infortunio di Ghoulam serve affrontare il problema e Hysaj può essere la soluzione. Ospina e Meret? Non mi sento di discutere la scelta di Gattuso. Se Meret è infortunato, non capisco perchè sia nell'elenco dei convocati. In questo momento, nel quale non si può sbagliare, serve sicurezza ed esperienza. Lobotka e Demme? Mi fa inorridere sapere che siano arrivati per il giochino delle coppie. Per me sono due validi giocatori che arrivano per completare l'organico".