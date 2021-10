Gazzetta, Malfitano a CN24: "Il Napoli è la squadra favorita per lo scudetto. Sarri? Quel gruppo fu sfortunata per un motivo. Cori razzisti? Non si deve sminuire ciò che accade..."

Napoli Calcio - Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Se escludiamo l'anno 2017-2018, questo è l'avvio più entusiasmante e concreto, nel senso che la squadra ottiene risultati dimostrando la propria forza e convinzione di essere forti. Si era partiti con l'obiettivo di centrare uno dei primi 4 posti ma ora si deve rivedere il programma iniziale visto il distacco che c'è dalla quinta. Bisogna sostenere questo Napoli, Spalletti sa trarre il massimo da questo organico, ma è fuori discussione che oggi si parla del Napoli come la favorita per lo scudetto. La squadra di Sarri era più completa sotto certi aspetti: aveva un terzino mancino, aveva un attacco molto forte e il miglior Hamsik del suo periodo napoletano. La sfortuna del Napoli è stata quella di aver trovato la Juve più forte di sempre. Cori razzisti? Ci sono delle regole, vanno applicate nel pieno della loro forma. Così facendo, ci sarebbero sanzioni più pesanti, individuando i responsabili e cacciandoli via. Non si capisce perchè si tende sempre a sminuire ciò che accade".