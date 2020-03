Malfitano a CN24: "Il calcio fa bene ad allinearsi alle decisioni del governo: viviamo un'emergenza internazionale"

Ultime calcio Napoli - Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il fatto che il presidente De Laurentiis abbia votato a favore del nuovo calendario è positivo. Così come è stato determinante il suo no a giocare Napoli-Inter a porte chiuse visto che non sarebbe stata la stessa cosa per Juventus-Milan. Sarebbe stato un controsenso. In questo momento il calcio fa bene ad allinearsi alle disposizioni del governo perchè non si può pensare in proprio pensando solo ai propri interessi. E' questa un'emergenza internazionale e non riguarda solo il nostro paese. Bisogna salvaguardare la salute delle persone e non gli interessi del calcio. Allargherei le disposizioni anche a tutti gli altri campionati. Serie B in campo? Voglio pensare che era troppo tardi fare un passo indietro, ma il decreto Conte è chiaro. E' giusto che ci siano norme specifiche vista l'affluenza negli spogliatoi. Verranno effettuati controlli sui calciatori e a loro è stato consegnato un decalogo da osservare. Sarà strano vedere Juventus-Inter a porte chiuse, ma sarà strano ache vedere fare un gol e non potersi abbracciare".